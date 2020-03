Emergenza Coronavirus, la Giunta di Varese vara le iniziative per superarla

«Stare a casa è ora la regola da rispettare assolutamente. A nessuno venga in mente di violare le disposizioni che da ieri il Governo ha esteso a tutta l’Italia. Misure necessarie a causa dell’incremento del numero dei decessi e dei contagiati».

A parlare così è il sindaco di Varese Davide Galimberti, a margine della Giunta che si è svolta oggi: «Durante la riunione con i sindaci dei capoluoghi e la Regione – ha proseguito – ho chiesto di andare anche oltre le misure contenute nel decreto in vigore e chiudere tutto. Fermiamoci tutti ora per far ripartire al più presto la vita economica e sociale. Chiudere prima per riaprire prima possibile una volta finita l’emergenza sanitaria. Sono sicuro che l’economia potrà ripartire più forte di prima se ora riusciremo a far fronte comune a questa emergenza, senza perdere tempo prezioso».

Per questo: «Anche il Comune farà la sua parte – ha spiegato – Questa mattina con tutta la Giunta abbiamo deciso una serie di misure per essere vicini ai cittadini in questo momento». Di seguito, i principali provvedimenti.

TARI RINVIATA AL 31 MAGGIO, RETTE SCOLASTICHE CANCELLATE O DIMEZZATE

«Per prima cosa abbiamo deciso il rinvio al 31 maggio del pagamento della Tari che per il 2020 avrà una forte riduzione che in queste ore stiamo quantificando – ha spiegato il sindaco – Per quanto riguarda le famiglie che hanno i bambini a scuola non verrà calcolata nessuna retta per il mese di marzo di tutti i servizi comunali (nidi, infanzia, doposcuola). Per il mese di febbraio, per essere vicini alle famiglie, si è stabilito di non far pagare i buoni pasto consumati nell’intero mese nelle mense delle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie, mentre sarà scontata la retta di febbraio dei nidi comunali.

UNA RETE PER GLI OVER 65

Altra misura studiata questa mattina è quella che riguarda gli anziani: «In tutta la città verrà realizzata una mappatura degli over 65 che, non potendo uscire di casa, necessitano di servizi essenziali come quello della spesa a domicilio o medicinali da parte delle farmacie – ha spiegato – Nei prossimi giorni sarà creata una rete con le catene della grande distribuzione, gli esercizi di vicinato e le farmacie; contestualmente contribuiranno a questo servizio anche le realtà del mondo del volontariato».

IL COMMERCIO

Il nodo commercio è poi uno dei più complessi da affrontare. «Da subito come prima manovra abbiamo deciso lo spostamento del pagamento della Cosap al 31 maggio – spiega Galimberti – Inoltre, da Palazzo Estense partirà una campagna di sensibilizzazione rivolta ai diversi esercizi della città, che saranno invitati a chiudere e ad andare, quindi, anche oltre le norme attualmente in vigore. Tutto questo per superare al meglio, e nel minor tempo possibile, la fase di emergenza. Vogliamo anche sensibilizzare i proprietari di immobili a Varese, e in particolare quelli che ospitano negozi, a ridurre gli affitti per tutto il periodo di questa crisi sanitaria. Al “dopo”, però, si penserà da subito, con l’amministrazione comunale che coinvolgerà i rappresentanti delle categorie per studiare iniziative per il rilancio del tessuto economico e imprenditoriale».

I CONTROLLI

Per quanto riguarda i controlli la Polizia locale sarà impegnata nel presidio del territorio. Due i compiti a loro affidati: vietare possibili assembramenti e verificare che, quanti si stanno spostando all’interno della città, lo facciano per i soli motivi esplicitati dal decreto (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute).

EVENTI IN CITTÀ

«Musei, mostre e concerti, chiusi o rinviati in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, auspichiamo possano scoprire il loro spazio online, grazie a eventi e visite digitali. Per tutti gli appuntamenti organizzati dal Comune verranno valutate le possibili opzioni di realizzazione e ogni novità a questo riguardo sarà capillarmente diffusa dai canali informativi di Palazzo Estense».

ATTIVITÀ PER I RAGAZZI

Da ultimo le attività per i ragazzi: «L’amministrazione comunale si impegna a supportare, anche al termine dell’emergenza, ogni iniziativa che possa coinvolgere i piccoli varesini – conclude il sindaco – Per questo si guarda già anche all’estate, quando saranno sostenuti, in varie forme e modalità, appuntamenti di socializzazione come, per esempio, i tanti campi estivi che si svolgono abitualmente sul nostro territorio».