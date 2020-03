Checkpoint militari, protocolli d’emergenza: è falso

Sta girando in queste ore un messaggio su Whatsapp, secondo cui la Protezione Civile «potrebbe dichiarare dal 15 marzo il biocontenimento BSL-4». Si tratta di un falso.

Le misure di biocontenimento BSL esistono: è una scala di quattro livelli elaborata negli Stati Uniti e utilizzata anche in Europa. Il livello 4 è quello più alto ed è utilizzato per trattare agenti biologici estremamente pericolosi che causano malattie irreversibili, come l’ebola. In realtà si tratta di misure di sicurezza da adottare in laboratorio; non indica dei protocolli da adottare per la popolazione, e non ha a che vedere con la gestione delle epidemie.

Il messaggio girato su Whatsapp nella giornata

Nel messaggio si comunicano inoltre le possibili conseguenze che avrebbero un’eventuale dichiarazione di ‘pandemia’ da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (cosa che non è ancora avvenuta). Sono del tutto infondate: un’eventuale pronunciamento in tal senso dell’OMS non avrebbe conseguenze pratiche sui cittadini. La responsabilità resterebbe sempre ai governi nazionali, come accaduto finora.