“Facciamo tornare il colore nelle nostre vite”

Se ciascuno di noi potesse dare un colore alla sua vita in base al proprio stato d’animo e in questo modo rallegrare il mondo intero, avrebbe a disposizione una moltitudine di colori dalle più svariate sfumature: tutto ciò sarebbe possibile fino a che non arrivassero preoccupazione, difficoltà, immobilità, proprio come sta capitando in questi giorni a causa della pandemia da coronavirus che sta tenendo sotto pressione il mondo intero. Ora a prevalere è il color nero.

Come fare a far tornare i colori nelle nostre case, sui balconi, nelle nostre vite? Lasciamoci aiutare dai bambini che, con la loro innata “magia” di saper cogliere il Bene e il Bello con ciò che sanno fare meglio per esprimere concetti grandi, cioé il disegno, hanno saputo creare il simbolo indiscusso di Vita, Speranza, Armonia, Unione e Amore: l’arcobaleno.

L’arcobaleno come combinazione di colori in armonia perfetta per portare una promessa di luce e di pace.

Ecco perché le coordinatrici e le maestre della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria di Cuvio, supportate dal Sindaco dott. Enzo Benedusi e dal consigliere delegato all’istruzione Marilena Di Renzo, hanno aderito alla proposta che da giorni stava lanciando il web di realizzare arcobaleni con la scritta “Tutto andrà bene”, al solo scopo di unire in un unico messaggio di speranza, gioia, condivisione e collaborazione l’intera comunità.

I momenti difficili ci uniscono, la solitudine si affievolisce se dalle finestre si vede un arcobaleno con un messaggio molto chiaro “Io ci sono, e ti sto pensando” : un sorriso riscalda il cuore e ritorna il “colore” nelle nostre vite.

Un grazie a tutte le bambine e bambini ed alle loro famiglie che con entusiasmo, attenzione, creatività ed impegno hanno colorato il nostro paese con un grande messaggio d’amore e di speranza: “Tutto andrà bene”.