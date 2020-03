Golasecca, riapertura temporanea del mercato settimanale

Riapertura temporale per il mercato settimanale di Golasecca. A comunicarlo è direttamente il primo cittadino Claudio Ventimiglia attraverso un avviso alla cittadinanza pubblicato sui profili social del comune sulle rive del Ticino.

Come si legge nel comunicato, i motivi della riapertura temporanea, prevista per sabato 4 aprile, sono dovuti al fatto che a Golasecca il commercio di alimentari di prima necessità sia carente.

In questo modo chi non è in grado di spostarsi in altri paesi limitrofi sabato prossimo potrà comunque fare approvvigionamento. Per poter andare al mercato sarà tuttavia obbligatorio essere muniti di autocertificazione, indossare la mascherina, e, preferibilmente, anche dei guanti.

Ma non solo mascherina e guanti: per contrastare la possibile diffusione del virus, al mercato sarà altrettanto importante rispettare le distanze di sicurezza di almeno un metro e accedere a ogni bancarella soltanto una persona alla volta.