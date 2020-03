Inclusione scolastica, rinvio per il convegno organizzato dall’Arca del Seprio

A seguito delle ultime misure urgenti per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, L’Arca del Seprio comunica il rinvio a data da destinarsi della presentazione del progetto “Together-to-Learn – Progetto per favorire l’inclusione scolastica di minori con disabilità”, inizialmente prevista per il prossimo venerdì 20 marzo alla Biblioteca Frera di Tradate.

«Nonostante le circostanze siano assai complicate, L’Arca non si ferma – dice il team dell’associazione – e continueremo a lavorare su questo progetto e su tanti altri, in attesa di poterci ritrovare, più forti di prima».