Induno Olona: sale a tre il numero delle vittime del coronavirus

La comunità di Induno Olona sta pagando un duro prezzo all’epidemia da coronavirus. E’ di oggi la notizia del terzo decesso.

Lo ha comunicato il sindaco Marco Cavallin: «La nostra Induno piange oggi la terza vittima del coronavirus, un’anziana signora che è spirata dopo alcuni giorni di sofferenza purtroppo – come tutti in questa assurda situazione – sola e lontana dai suoi affetti. A nome della cittadinanza, voglio mandare ai suoi parenti travolti da questo dolore il cordoglio e la vicinanza di tutto il paese, io li stringo in un abbraccio che è quello dell’intera nostra comunità».

Il sindaco ha rinnovato l’invito a tutta la cittadinanza a resistere in questo momento difficile e doloroso: «A tutti gli indunesi chiedo ancora una volta compattezza e ostinazione nel seguire tutte le regole imposteci dalle autorità e le norme di comportamento prudenziali: solo così possiamo sperare di accorciare al massimo la permanenza in questo pesantissimo stato d’emergenza».