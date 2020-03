Infortunio per un camionista a Lonate Pozzolo

Infortunio durante le operazioni di scarico di un camion in un’azienda di via Magenta a Lonate Pozzolo: un camionista è caduto dal pianale del mezzo pesante.

È avvenuto alle 14.40 di oggi, lunedì 2 marzo. All’inizio la caduta accidentale ha fatto temere qualcosa di grave, il 118 è intervenuto con ambulanza e automedica in codice rosso. In realtà poi l’uomo – un 54enne di Rovigo – ha rimediato solo una frattura agli arti inferiori, è stato trasferito in ospedale a Busto Arsizio, non in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, anche la Polizia Locale di Ferno-Lonate Pozzolo, per i rilievi dell’incidente sul lavoro.