Isis città di Luino primi in robotica

Presso il Politecnico di Milano giovedì 6 febbraio un gruppo di studenti del corso elettronica automazione con il loro professore di Sistemi Automatici hanno presentato il lavoro svolto in questi mesi, che ha permesso loro di superare la prima selezione del concorso SI_Fabbrica, promosso da Fondazione Cariplo in collaborazione con il Politecnico di Milano, nell’ambito del Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia.

Gli studenti Manuel Ippolito, Riccardo Robustellini, Alessandro Vasecchi, con l’importante apporto di Andrea Capobianco, diplomato 2018 – 2019 e la supervisione del docente Stefano Del Vitto, hanno realizzato il progetto “ROBOTS AND HUMAN MOVEMENTS” grazie anche al sostegno delle aziende ABB e Cometa.

Gli studenti, nel corso del triennio presso il Città di Luino, hanno partecipato ai progetti Erasmus KAII, al Contest Robocup 2018 – 2019 ABB e acquisito competenze e certificazioni nell’utilizzo di ambienti e linguaggi di programmazione specifici: Visual Studio, linguaggio C++ e C#, Robotstudio, linguaggio Rapid (Certificazione ABB), TIA- Portal e linguaggio AWL.

Competenze che hanno permesso loro, seguiti dal docente tutor, di realizzare un sistema in grado di acquisire il movimento di un arto umano e di replicare la traslazione della mano con un braccio robotico antropomorfo, in dotazione al laboratorio scolastico grazie ad una donazione di Fondazione Cariplo.

Per la situazione di emergenza che ben conosciamo è stato annullata la Premiazione prevista per il 27 febbraio presso il Centro Congressi di Fondazione Cariplo a Milano.

La comunicazione dei risultati, di cui riportiamo due estratti, è pertanto arrivata via mail:

“ Egregio Dirigente Scolastico, desidero esprimere un ringraziamento per la partecipazione

dell’Istituto da Lei diretto alla competizione SI_FABBRICA realizzata nell’ambito del “Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia”. A fronte del percorso realizzato dai docenti e dagli studenti dell’Istituto, nonché dall’innovatività del prototipo realizzato, la Fondazione ha deciso di assegnare al progetto “Robots and human movements” presentato dall’Istituto da Lei diretto il primo premio nella categoria “Robotica” del valore di 10.000,00 euro, per l’aggiornamento strumentale e formativo del personale docente, a beneficio del miglioramento dei laboratori didattici presenti nell’Istituto. Il premio sarà concretamente rappresentato dalle strumentazioni, dai software e dalle attrezzature “Industria 4.0”

La competizione è stata realizzata per stimolare un confronto tra gli Istituti del territorio ed

incentivare l’utilizzo di modelli didattici innovativi e sperimentali. Questa iniziativa ha permesso di promuovere il talento, le competenze tecniche e tecnologiche, incoraggiando la diffusione della cultura dell’innovazione, sempre più presente all’interno di tutte le organizzazioni, formative e lavorative. Nel formulare i miei più vivi complimenti a Lei e al corpo docente per l’impegno e la dedizione posti a servizio della scuola, porgo i miei più cordiali saluti. GIOVANNI FOSTI

dell’Istituto da Lei diretto alla competizione SI_FABBRICA realizzata nell’ambito del “Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia”. A fronte del percorso realizzato dai docenti e dagli studenti dell’Istituto, nonché dall’innovatività del prototipo realizzato, la Fondazione ha deciso di assegnare al progetto “Robots and human movements” presentato dall’Istituto da Lei diretto il secondo premio nella categoria “Video” del valore di 2.000,00 euro, per l’aggiornamento strumentale e formativo del personale docente, a beneficio del miglioramento dei laboratori didattici presenti nell’Istituto. Il premio sarà concretamente rappresentato dalle strumentazioni, dai software e dalle

Il dirigente Fabio Giovanetti ha comunicato il felice esito della competizione naturalmente in video conferenza, complimentandosi con il gruppo di lavoro e sottolineando come, di questi tempi, notizie positive aiutano a sorridere e a guardare al futuro con l’energia della passione che ha animato gli studenti e il loro docente in questo percorso entusiasmante ma complesso.

Il prof. Stefano Del Vitto ha sottolineato come il risultato arrivi con l’impegno e la generosa

condivisione di competenze e abilità messe a disposizione dal team per il raggiungimento di un importante obiettivo comune.

Felici e soddisfatti gli studenti che hanno ringraziato dell’opportunità e della disponibilità del

docente e della scuola che nella persona del dirigente ha supportato il percorso formativo.

Andrea Capobianco, ex alunno della scuola e oggi matricola del Politecnico di Milano, ha poi

aggiunto di aver partecipato volentieri al progetto anche per “lasciare un ricordo del suo essere stato studente in quel corso di elettronica-automazione che gli ha dato molto”. Ha condiviso questa riflessione anche Manuel Ippolito, studente del quinto anno, felice di aver positivamente contribuito in un momento così importante alla crescita didattica dell’Istituto.