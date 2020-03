«Non uscite dal paese per andare a fare la spesa», il messaggio del sindaco di Castronno è molto chiaro. Giuseppe Gabri ha fatto ieri, lunedì 9 marzo, un videomessaggio sulla pagina facebook del Comune per comunicare la registrazione del primo caso di Coronavirus in paese. «In Comune indosso la mascherina e forse qualcuno ha pensato che il contagiato fossi io – ha detto – ma non è così».

Da ieri il telefono del sindaco è incandescente: «Ho risposto a più di 500 telefonate, tutti quelli che mi chiedono informazioni ricevono una risposta, ma è un momento difficilissimo. Voglio essere molto chiaro: la polizia di Castronno farà servizio di pattugliamento in strada e chi sarà fermato dovrà motivare lo spostamento: sono giustificati solo i viaggi per comprovate esigenze lavorative; situazioni di necessità; motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Ai nostri agenti si uniranno carabinieri e polizia, quindi gli automobilisti potrebbero anche esser sanzionati».

Nel frattempo il comune ha attivato una rete di sostegno alle persone più anziane o in difficoltà: ecco quali sono i negozi che faranno servizio a domicilio agli anziani o alle persone che non possono spostarsi dal domicilio

Panificio Venturuzzo (tel 0332 2892377)

Cari Extra (Albizzate) (tel 0331 985475)

Lazzarotto Calzature (tel 0332 892211 cel 346 5938048)

Farmaci a domicilio con consegna gratuita: Farmacia Lodoletti: tel 0332 892475 cell 3346763444

Farmacia Casine Maggio: tel 0332 973622 cell 3397193930