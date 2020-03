La richiesta al Comune di Lonate: “Sospendete le imposte locali”

Una doppia richiesta, dal mondo dell’imprenditoria (legata a Malpensa) e dalle opposizioni. È la richiesta al Comune di Lonate Pozzolo di sospendere le imposte locali.

Da un lato, la minoranza rappresentata da Centrodestra per Lonate, che plaude alla chiusura volontaria di molti esercizi lonatesi e chiede all’ente di fare un passo in più: “In questo grave momento di crisi ci sembra doveroso accantonare divergenze e dissidi, manifestando, all’attuale maggioranza, la nostra disponibilità a condividere le misure urgenti che dovessero rendersi necessarie. Invochiamo però maggiore forza e decisione per fronteggiare questo momento di difficoltà, dando risposte concrete a famiglie ed imprese. Non ci si può limitare ad applaudire, ma bisogna passare a gesti fattivi. Proponiamo, per i commercianti e le attività economiche che volontariamente hanno chiuso la propria attività per combattere il coronaviurs, la sospensione o almeno il differimento dei tributi locali”.

“Chiediamo inoltre – continuano dalla minoranza del Centrodestra – che misure simili vengano studiate per le numerose imprese legate all’indotto di Malpensa presenti sul territorio e per tutte le attività o gli Enti (es. le scuole materne) gravemente colpite dall’attuale emergenza sanitaria”.

E analoga richiesta arriva proprio, nelle stesse ore, dal mondo dei servizi intorno a Malpensa, precisamente da Giovanni Rossetti, noto imprenditore lonatese e titolare del Parking Autoport di Malpensa, che chiede un “piano speciale per sostenere le aziende del territorio sino a che la situazione non ritornerà alla normalità”, con particolare riferimento a tutte quelle che ruotano intorno all’aeroporto e ai servizi turistici.

Rossetti ha inoltrato una lettera al sindaco di Lonate Pozzolo “affinché adotti un provvedimento che rinvii i pagamenti di alcuni tributi comunali, a cui, al momento, sarebbe impossibile far fronte. In particolare si richiede un intervento concreto che preveda la sospensione della tassa sui rifiuti […], dell’imposta comunale sulla pubblicità, dell’Imu: in questo caso specifico l’Amministratore locale dovrebbe fungere da intermediario, trattandosi di un’imposta statale e non comunale”.

Misure simili sono già state adottate in altre realtà un po’ più grandi – ad esempio Somma Lombardo e Cassano Magnago – e più piccole, come Jerago con Orago.