Lavori in corso, pomeriggio senza acqua per un pezzo di paese

Il Comune di Vedano Olona comunica che nella giornata di oggi, mercoledì 4 marzo, dalle 13 alle 17 è prevista un’interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile nelle seguenti vie:

P.zza San Rocco

Vic.Cohen

P.zza T.Trieste

L.go Magnani

Via Mazzini

Via Curiel

Via Cairoli

Via Bruno

Via Dante

Via IV Novembre

Via I Maggio da civ.2 a civ.26