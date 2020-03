L’orchestra della Svizzera Italiana suona da casa per voi

Naturalmente sono a casa, e prima di potersi esibire in un nuovo, corale, concerto, ci vorrà ancora un po’.

Ma i componenti della prestigiosa Orchestra della Svizzera Italiana continuano a pensare ai loro spettatori, e così hanno pensato di farsi vivi nella loro pagina Facebook.

«Per farvi sentire almeno un po’ la nostra vicinanza, abbiamo pensato a una serie di video su Facebook: il direttore Poschner e i musicisti da casa, ad uno ad uno, vi mandano messaggi di speranza ed affetto».

Così, la loro pagina si riempie di colori e suoni, come questa sonata al pianoforte del direttore d’orchestra.

«Vi ringraziamo di cuore per la vostra pazienza e la vostra comprensione, in una situazione non certo facile – concludono gli orchestrali – Vi portiamo un saluto nelle vostre case e vi aspettiamo presto ai concerti: quando sarà di nuovo possibile, l’OSI ci sarà!»