“Martucci è ormai fuori da Forza Italia”. E il partito è fedele a Cassani

Leonardo Martucci, con i voti difformi in aula, «si è collocato al di fuori di Forza Italia». Lo dice il commissario di Forza Italia Gallarate, Gianluigi Farioli.

È la presa d’atto di qualcosa che era già nei fatti, pur nella situazione di difficoltà e confusione che il partito vive a Gallarate. Martucci è passato da tempo sul banco delle minoranze, a differenza del resto del gruppo, che mantiene il sostegno al sindaco Cassani (la maggioranza, ora, ha solo un voto di scarto).

Martucci ha ad esempio votato in modo difforme sull’ospedale unico Gallarate-Busto. «Il suo reiterato comportamento» non può più essere «considerato una semplice e legittima forma di dissenso», dice Farioli.

«Egli , per unanime condivisione di tutti i livelli ,locale, provinciale , regionale e nazionale , non può quindi rappresentare ne’ in consiglio , ne’ in alcun contesto il partito azzurro anche a seguito degli spiacevoli provvedimenti in itinere».

Per il resto Forza Italia ribadisce la fedeltà al progetto del sindaco Cassani: «Con rinnovato spirito di unità e condivisione di valori e appartenenze si è unanimemente deciso di lanciare una campagna di iscrizioni e di coinvolgimento di nuovi e non solo nuovi aderenti in vista di una rinnovata stagione di fervida partecipazione alle politiche cittadine e di area vasta con particolare attenzione al mondo della società civile e nella coerenza agli eterni è sempre attuali valori occidentali , liberali , popolari , cristiani e riformisti . E , soprattutto con spirito aperto ed inclusivo. In coerenza con quanto a suo tempo convenuto col sindaco, Forza Italia intende partecipare all’ultimo tratto di percorso amministrativo, consapevole di costituire elemento essenziale di una maggioranza in cui rivendica a nome dei suoi principi e del suo elettorato di riferimento, dignità almeno pari agli altri partner di maggioranza e di giunta. Nei prossimi giorni verrano formulate al sindaco concrete proposte, non solo programmatiche, con cui sottilineare ed evidenziare tale ruolo sia nel settore delle opere pubbliche, che del socio sanitario ( sempre attuale la tematica dell’ospedale d’eccellenza e del Sant’Antonio Abate come delle politiche di prevenzione e nei confronti dei cronici e delle fragilità) . Da ultimo, ringraziando il consigliere Germano Dall’Igna per il paziente e delicato lavoro svolto negli ultimi anni come presidente del gruppo consiliare e, preso atto del suo desiderio di concentrarsi con tematiche e proposte specifiche , più compatibil oggi con i suoi impegni personali ,è stato scelto unanimemente il consigliere Calogero Ceraldi come nuovo capogruppo. A lui spettera’ accompagnare il gruppo , in unità con gli altri organi del movimento in queste difficili ma altrettanto essenziali fasi finali di consiliatura . Esperienza ed entusiasmo non gli mancano . Come a Germano va l’unanime grazie di tutti a lui va l’augurio e il sostegno».

Va ricordato che proprio sulla vicenda dell’ospedale unico Gallarate-Busto era emersa una linea politica “trina” da parte del partito: da un lato la posizione apertamente critica di Martucci, dall’altra quella dubbiosa degli altri consiglieri, che avevano espresso critiche sui giornali («l’accorpamento Gallarate avrebbe dovuto farlo con Varese») ma poi si erano espressi in altro modo in aula. Infine, il pieno sostegno espresso da Farioli come commissario di sezione.