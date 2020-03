Mitric, l’azienda gallaratese che ha aderito alla Solidarietà digitale

Nel lungo elenco dei servizi offerti da Solidarietà Digitale, il piano attuato dalla ministra per L’innovazione tecnologica e Digitalizzazione, Paola Pisano, dove molte aziende offrono servizi per facilitare l’e-learning, lo smart working o lo streaming online per tutto il periodo della quarantena da Coronavirus, spunta anche un’azienda di Gallarate.

Si tratta di Mitric s.r.l, che da dieci anni realizza e sviluppa applicazioni mobili per le aziende, volte a incrementare e migliorare l’efficienza dei processi interni.

CHECKER E LA “SOLIDARIETÀ DIGITALE”

Mitric ha messo a disposizione Checker: una piattaforma in cloud che aiuta a sveltire i controlli su ambienti, attrezzature e automezzi, e ad assegnare più velocemente le diverse mansioni agli operanti o ad inviare alert tramite smartphone o tablet. Permette, dunque, di pianificare e assegnare diversi controlli a gruppi di persone: «Riteniamo quindi che sia adatto a coordinare e gestire attività di verifica e controllo in questo momento di urgenza».