Ebook, Prime Video e quotidiani gratuiti: “solidarietà digitale per combattere il Coronavirus”

Imprese, associazioni e privati hanno attivato dei servizi gratuiti per chi si trova in Lombardia, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Asti, Alessandria, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino su iniziativa della ministra per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano: si tratta di misure di solidarietà digitale per migliorare la condizione di vita di chi abita in Lombardia e nelle altre province, contrastando il contagio del Covid19.

Con questi supporti la ministra si pone l’obiettivo di lavorare da remoto «attraverso connettività rapida e gratuita e l’utilizzo di piattaforme di smart working avanzate»; leggere gratuitamente un giornale «anche senza andare in edicola o un libro senza andare in libreria sul proprio smartphone o tablet»; infine, «restare al passo con i percorsi scolastici e di formazione, grazie a piattaforme di e-learning».

Per gli abitanti della provincia di Varese che fossero utenti dell’Opac delle biblioteche del sistema provinciale c’è, inoltre, la possibilità dell’edicola online grazie al servizio di Media Library.

INFORMAZIONE E INTRATTENIMENTO

Il gruppo editoriale Mondadori ha deciso di rendere gratuiti gli ebook del proprio catalogo: si può scegliere tra saggistica, narrativa e libri per ragazzi. Il libro scelto potrà essere letto con l’app Kobo Books, disponibile gratuitamente per smartphone, tablet e pc. Inoltre, l’abbonamento al magazine Mondadori è gratuito per tre mesi, sempre in formato digitale; le testate disponibili sono: CasaFacile, Chi, Donna Moderna, Focus, Focus Junior, Focus Storia, GialloZafferano, Grazia, Icon, Icon Design e Tv Sorrisi e Canzoni.

Quotidiani come “La Repubblica“, “Il Mattino di Padova” e “La Stampa” hanno reso gli abbonamenti gratuiti per tre mesi.

Riguardo ai servizi streaming, invece, Amazon Prime Video è attivabile gratuitamente fino al 31 marzo; L’attivazione è automatica, accedendo online a Prime Video o scaricando la app Prime Video su tablet, smart TV, cellulari Ios o Android.

E-LEARNING E SMART WORKING

Molti sono, inoltre, i servizi a disposizione per assistere o facilitare l’e-learning e lo smart working: We School, la piattaforma digitale di Tim per assistere i docenti nella didattica online; Joinconference mette a disposizione i propri servizi di audio e videoconferenza per smart working gratuitamente alle aziende e ai professionisti; tecnologia ed esperti di Microsoft sono a disposizione gratuitamente per permettere l’adozione di soluzioni di smart working, anche in mobilità, imprese private e pubbliche, istituzioni e scuole.

La ministra ha invitato altri – privati o aziende – a contribuire: «Chiunque può aderire all’iniziativa semplicemente compilando il form presente nella sezione “Come aderire” all’interno della pagina Solidarietà Digitale. L’Italia è un solo grande Comune e una situazione come questa ci riguarda tutti, nessuno escluso. Digitale e innovazione possono aiutarci a vincere e abbiamo il dovere di provare a usarli nell’interesse comune, nel modo migliore possibile e senza lasciare nessuno indietro. Che siate una multinazionale o una partecipata pubblica, una startup, una piccola o media impresa, o un’associazione di volontari, se pensate di disporre di una soluzione, di un servizio capace di fare la differenza per garantire un quotidiano sostenibile a chi vive nelle aree sottoposte a misure di contenimento per il virus, scriveteci».

Qui il link con tutti i servizi e come accedervi