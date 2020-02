“L’edicola online” che sostituisce le biblioteche chiuse, causa coronavirus

Molte biblioteche della provincia di Varese, a causa dei provvedimenti in ambito sanitario a fronte del Coronavirus, sono chiuse fino a fine mese. Ciò vuol dire che il servizio di prestito è sospeso e non vi si può nemmeno andare per sfogliare quotidiani e riviste come era solito fare.

Tutti gli iscritti al servizio bibliotecario provinciale, però, possono attingere a Media Library Online, una biblioteca digitale che, in questi giorni, fa proprio al caso degli affezionati alla lettura. Una volta andati sul sito, effettuato l’accesso, si può accedere a una vastità di letture tra ebook, audiolibri e perfino quotidiani e riviste: i libri sono scaricabili in versione ebook, mentre i giornali si possono tranquillamente sfogliare dal proprio Pc o smartphone.

L’offerta è veramente ampi: si spazia dalle novità dell’ultimo periodo – come Il colibrì di Sandro Veronesi o La vita bugiarda degli adulti di Elena Ferrante – a titoli più classici come Mentre morivo di William Faulkner. Per i quotidiani si spazia dal “Corriere della Sera”, a “La Repubblica” o “Il foglio”, fino a quelli internazionali; per le riviste, invece, vengono accontentati tutti i palati. Si trova, infatti, nella sezione edicola, Focus, Gente, Donna Moderna, National Geographic e tanti altri.

Media Library è disponibile per gli utenti del sistema bibliotecario della provincia di Varese, del sistema bibliotecario Sette Laghi, di Saronno e di quello di Busto Arsizio e Valle Olona.