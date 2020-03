Negozi aperti in Valceresio, ecco come trovarli

Lo scopo di questa pagina è quello di segnalare ai cittadini quali sono le attività commerciali che restano aperte anche durante l’emergenza da Coronavirus, mettendo inoltre in evidenza chi è in grado di fornire un servizio di spesa a domicilio. Chi volesse iscriversi clicchi sul link seguente https://www.arcisatecultura.it/attivita/



L’Amministrazione Comunale di Arcisate, in collaborazione con Pro loco Arcisate vuole ricordare ai cittadini che non c’è alcun problema di reperimento di beni di prima necessità poichè la filiera produttiva è perfettamente operativa, nel pieno rispetto delle norme sanitarie imposte dal Governo. Infine vogliamo sensibilizzare i cittadini a favorire i nostri piccoli commercianti, acquistando quanto più possibile prodotti locali e a chilometro zero, sostenendo così l’economia locale.