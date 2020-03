Openjobmetis cerca 100 infermieri in Lombardia

Openjobmetis, agenzia per il lavoro quotata a Piazza Affari, ricerca e seleziona cento infermieri per alcune strutture private attive in Lombardia e, in particolare nella città di Milano, nella lotta contro il Covid-19. La campagna recruiting sarà gestita dalla divisione sanità di Openjobmetis, formata da un team di professionisti di comprovata esperienza nel settore, in grado di avviare in tempi rapidissimi ricerca, selezione (i colloqui verranno realizzati per via telematica) e somministrazione di personale.

Dopo la campagna di reclutamento per trovare 200 infermieri e operatori socio-sanitari per le regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna, Openjobmetis ribadisce il proprio impegno nel fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19 con una nuova ricerca rivolta a 100 infermieri da collocare in strutture private nella Regione Lombarda, con focus su Milano. Gli infermieri rappresentano oggi più che mai figure indispensabili per un sistema sanitario, in questo caso particolare quello milanese, messo sempre più a dura prova dal contesto attuale.

Per candidarsi, è necessario inviare il proprio curriculum vitae a sanita@openjob.it, specificando nell’oggetto “campagna straordinaria infermieri”.