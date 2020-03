Orino il “Centro” cerca un gestore

Le partite di calcetto e le grigliate fino a tarda ora d’estate, quando altrove si boccheggia e qui, sotto al campo dei Fiori, ci vuole il dolcevita.

È il mitico “Centro“, che a Orino da decenni ravviva le serate di residenti e villeggianti, che ora sta cambiando gestione.

Verrà messa a gara la locazione del Centro Sportivo di Orino: campi da calcetto e tennis, parco giochi e prato per attività all’aperto ma soprattutto la possibilità di mangiare o bere qualcosa nell’immobile realizzato oramai alcuni decenni fa e di proprietà dell’amministrazione comunale.

Ora la necessità di mettere a gara la gestione ha spinto il Comune a pubblicare un “avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato alla concessione dell’immobile ‘Cetro sportivo San Lorenzo’“: di fatto si chiede a chi fosse interessato alla gestione di presentare domanda (non vincolante) in municipio, per la partecipazione alla gara poiché la concessione attualmente in corso è prossima alla scadenza e si rende necessario avviare appunto un bando.

La concessione avrà durata di anni 6 rinnovabili per altri 6 anni previa delibera di Giunta decorrenti dalla firma del contratto.

Il canone di concessione annuo a base d’asta è di 15.000 euro l’anno più iva se dovuta ed alla maggiorazione offerta in sede di gara.

Il pagamento dovrà avvenire in rate trimestrali anticipate di uguale importo, da versare entro il primo giorno di ciascun trimestre.

Il corrispettivo da versare al Comune verrà aggiornato annualmente decorso il primo anno di

Locazione. L’aggiornamento in aumento sarà pari al 100% dell’ultima variazione dell’indice

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT.

La corresponsione del canone decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il concessionario inoltre si dovrà impegnare al pagamento di tutte le utenze, intestandosi le stesse o in caso di impossibilità oggettiva si obbliga a rimborsare al Comune l’intero pagamento delle stesse.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 23:00 di domenica 15 marzo 2020.



La domanda dovrà essere presentata compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito web

del Comune di Orino e presentandola all’Ufficio Protocollo, tramite raccomandata o a mezzo

PEC.

La documentazione di gara sarà pubblicata sul sito del Comune di Orino (www comune orino.va.it) e all’Albo on-line.

Per chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico comunale:

mail : ufficiotecnico@comune.orino.va.it tel 0332/630517