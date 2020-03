Una persona con Coronavirus è morta a Cassano Magnago

Nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo una persona di Cassano Magnago è deceduta in ospedale, per le complicanze legate al Coronavirus.

Era una delle persone a cui era stato diagnosticato e comunicato già nei giorni scorsi il contagio.

«Uso il termine “Persona” non a caso. Inutile riferire sesso, età o altri dati. Queste cose servono solo per le statistiche, mentre qui si tratta di una Vita che è cessata» ha scritto il sindaco Nicola Poliseno. «L’intera Comunità si unisce al dolore dei suoi Famigliari che, oltretutto, stanno vivendo questa immensa sofferenza rispettando i protocolli di quarantena già da diversi giorni».

«In segno di rispetto verso questa Persona e verso la sua Famiglia chiedo, per oggi, una preghiera silenziosa e di sospendere in Città iniziative come flashmob sui balconi o cose simili. Tutto ciò ci deve far riflettere ancora di più sull’importanza del rispetto delle regole ministeriali per contrastare questa pandemia e sull’opportunità di usare il buonsenso e limitarsi ancor di più di quanto la legge prevede».

Alla data del 15 marzo risultano 184 contagiati in provincia di Varese. Nei giorni scorsi c’erano stati decessi anche a Gallarate e a Busto (il caso del medico Stella).