“Più tutele contro il virus”. Whirlpool in sciopero a Cassinetta

Lo stabilimento Whirlpool di Cassinetta in sciopero dalle 10.30 di questa mattina per il mancato accoglimento della proposta di una fermata condivisa del sito produttivo, avanzata dalla Rsu all’azienda.

La mobilitazione è stata dichiarata “a fronte della risposta negativa da parte dell’azienda sulla richiesta di una più accurata gestione dell’emergenza coronavirus e a sostegno di Cgil Cisl e Uil Lombardia per far pressione sul governo per avere strumenti come ammortizzatori sociali per i lavoratori e aziende”.

Per la giornata di oggi la Rsu ha invitato il secondo e terzo turno a non presentarsi in azienda.

La protesta però potrebbe estendersi anche alle giornate di giovedì e venerdì.