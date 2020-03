Prealpi Gas sospende i servizi non essenziali

Prealpi Gas S.r.l., in ottemperanza ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) dell’8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020, non ultimo al DPCM dell’11 marzo 2020, tutti recanti misure restrittive per contenere il diffondersi del virus COVID-19, e alle indicazione da parte dell’Autorità per la Regolazione dell’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), informa che saranno temporaneamente sospesi i servizi non essenziali, prettamente di carattere commerciale, quali attivazioni e disattivazioni delle forniture gas, campagne di lettura dei contatori, ecc.

L’avvio di tale misura è reso, altresì, necessario per proseguire regolarmente il servizio di distribuzione del gas nei territori di Busto Arsizio e Gallarate gestiti da Prealpi Gas S.r.l., ricollocando il personale tecnico/operativo, rimasto a disposizione, alla conduzione e manutenzione degli impianti, dando così priorità assoluta alla garanzia di continuità e disponibilità del servizio in condizioni di piena sicurezza.

Conseguentemente è garantito, in principal modo, il servizio di Pronto Intervento Gas (numero verde 800.251.628), assicurando lo svolgimento di tale prestazione in condizioni di massima sicurezza, adottando prassi tese a proteggere sia i clienti finali che gli operatori dal rischio contagio.

Inoltre, si porta a conoscenza che in via eccezionale e per conclamate motivazioni di urgenza e di pubblica utilità, verrà valutata, di caso in caso, la possibilità di eseguire prestazioni di tipo commerciale sopra indicate, previo contatto telefonico diretto con i richiedenti, compatibilmente con le condizioni ambientali e le disposizioni delle Autorità/Enti competenti.