Riaperte al pubblico la biblioteca civica e quella dei ragazzi

In via Sacco ha riaperto questa mattina,2 marzo 2002, la Biblioteca civica del Comune di Varese, mentre nel pomeriggio a Biumo Inferiore è stata la volta di quella dei Ragazzi intitolata a Gianni Rodari.

In entrambe torna disponibile il servizio di prestito libri, mentre in via Sacco porte aperte anche per le aule studio e per l’emeroteca, tenendo ovviamente conto delle misure di prevenzione e contenimento del coronavirus indicate nel decreto emanato ieri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

«Poter riaprire le biblioteche – afferma il sindaco Davide Galimberti – è per noi un messaggio importante, che guarda ai prossimi giorni ma anche più lontano. In momenti come questo, quando vengono meno anche spazi associativi quali cinema e teatri, la nostra speranza è che possa tornare una gran voglia di leggere».

ORARI E REGOLE DELLE BIBLIOTECHE

Nel dettaglio, per quanto riguarda la Biblioteca civica, le sale studio e consultazione saranno aperte, da qui a sabato, dalle 9.30 alle 17.45. I posti verranno rispettivamente limitati a non più di 24 persone per volta per le aule studio e a non più di 10 per l’emeroteca. Questo, come anticipato, in modo tale da evitare assembramenti di persone e consentire la corretta applicazione delle nuove norme per il contrasto al coronavirus. Per lo stesso motivo saranno regolati anche gli accessi al servizio di prestito libri, dalle 9.30 alle 12.45 e dalle 14.00 alle 17.45.

La Biblioteca dei Ragazzi di Biumo Inferiore, invece, garantirà da qui a sabato il solo servizio di prestito libri, senza la possibilità di fermarsi nei locali per la lettura. L’ingresso verrà programmato; gli orari saranno da oggi a venerdì dalle 14.00 alle 17.45, mentre il sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.45.

Tutti gli altri uffici pubblici comunali restano garantiti nella loro totalità e proseguono le attività osservando le prescrizioni indicate. Per ulteriori informazioni è possibile cliccare qui.