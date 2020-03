Ricoverato il sindaco di Canegrate: “Non lasciate indietro nessuno”

Il sindaco di Canegrate Roberto Colombo, che si trovava in autoisolamento fiduciario su prescrizione del medico curante, dopo diversi giorni di febbre, nella mattinata di sabato è stato colto da un’improvvisa crisi respiratoria ed è stato ricoverato presso un ospedale della zona, ma non è in terapia intensiva e segue con partecipazione la situazione.

Colombo ha indirizzato a tutti questo messaggio: