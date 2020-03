“Abbiamo sanificato le scuole, poi passeremo alle strade”

Restate a casa è la parola d’ordine che rimbalza ovunque da giorni e che anche oggi il sindaco di Caronno Varesino Raffaella Galli ha voluto ribadirlo con forza.

“Uscite solo per reali motivazioni improrogabili – dice- . E il divieto è per chiedervi di non frequentare in questo periodo i nostri parchetti: il parco giochi di via Macchi e il parco di Villa Menni.

Sabato abbiamo provveduto a sanificare il municipio. Le nostre scuole elementari e medie, sono già state trattate con le sostanze adatte. Nella prossima settimana toccherà agli studi medici, e successivamente provvederemo a sanificare le strade e i parchi comunali con un prodotto particolare e innovativo. Intanto nel nostro comune è comparso l’arcobaleno: vogliamo far sapere ai nostri concittadini che siamo con loro. Andrà tutto bene”