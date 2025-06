Due nuovi Sindaci dei ragazzi: Michael a Castronno e Davide a Caronno Varesino

L’Istituto Comprensivo di Castronno ha eletto due Sindaci dei ragazzi: uno per ciascuna delle sue due scuole secondarie di primo grado, di Castronno e Caronno Varesino.

Un’esperienza che ha coinvolto attivamente gli studenti, permettendo loro di vivere in prima persona il valore della democrazia e della partecipazione attiva.

L’iniziativa ha permesso ai partecipanti di riflettere su temi importanti come la responsabilità civica e l’importanza di un coinvolgimento attivo nella gestione della propria comunità scolastica.

Prima delle elezioni

Il progetto del Consiglio comunale dei ragazzi “La scuola piccola città” è stato presentato a tutti gli studenti delle due scuole secondarie facenti parte dell’istituto scolastico. Alcuni ragazzi si sono candidati, formando delle liste in base alle loro proposte di lavoro (tre liste nel plesso di Caronno Varesino e due in quello di Castronno).

Dopo settimane di preparazione, in cui ogni candidato ha avuto l’opportunità di esprimere le proprie idee e proposte per migliorare la vita scolastica, i gruppi di lavoro hanno creato la propria locandina.

La giornata delle elezioni

Grande partecipazione ed entusiasmo hanno poi caratterizzato il clima nel giorno delle elezioni del loro sindaco: mercoledì 21 maggio a Caronno Varesino e il 27 maggio a Castronno.

Il giorno del voto, gli studenti si sono recati negli spazi allestiti per le votazioni come veri e propri seggi elettorali, dove hanno espresso la loro preferenza tramite una scheda simile a quella delle elezioni amministrative, in cui votare il sindaco e un consigliere comunale (la preferenza).

L’evento ha avuto il supporto dell’insegnante referente di progetto, Federica Villa, che ha guidato e supervisionato i ragazzi nel processo, spiegando loro i principi fondamentali del sistema elettorale.

La scelta del sindaco

Alla fine delle operazioni di voto lo spoglio, e quindi la proclamazione a Sindaco dei ragazzi dei candidati vincitori.

Davide Langone (foto sopra) è il sindaco dei ragazzi di Caronno Varesino. A consegnargli la fascia tricolore, accanto alla dirigente scolastica Anna Rita Bonaccorso, il sindaco Maria Rosa Broggini e il suo vice Maurizio Parisi.

Michael Andrea Finazzi (foto sotto) è invece il sindaco dei ragazzi di Castronno. Presenti alla sua proclamazione, oltre alla preside Bonaccorso, il sindaco Giuseppe Gabri e l’assessore Silvia Tres.

I due sindaci avranno il compito di rappresentare le istanze degli studenti all’interno della scuola e di portare avanti le loro proposte di lavoro, che coinvolgeranno tutta la comunità scolastica.

“L’elezione del Sindaco dei Ragazzi non è solo un gioco, ma un’opportunità educativa che aiuta i ragazzi a comprendere l’importanza della democrazia e del rispetto delle regole – spiega la preside Bonaccorso – Questo tipo di esperienze rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita dei giovani, preparandoli a diventare cittadini consapevoli e responsabili. L’Istituto scolastico di Castronno, con questa iniziativa, conferma ancora una volta il suo impegno nel formare non solo buoni studenti, ma anche buoni cittadini”.