Scontro nella notte in via Bonicalza

Incidente stradale nella notte in via Bonicalza, a Cassano Magnago.

È avvenuto all’una di notte di oggi, lunedì 9 marzo, e ha coinvolto diversi veicoli (foto d’archivio).

Sul posto sono intervenute un’automedica e due ambulanze da Gallarate e Busto Arsizio, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Almeno quattro le persone coinvolte, tra cui due giovanissimi di 18 e 19 anni. Una persona è stata portata in ospedale in codice giallo, ferita ma non in pericolo di vita.