Si riattivano due librerie indipendenti: doni per evadere

Gli appelli a rimanere a casa prima e le limitazioni alle attività commerciali poi, hanno spinto tante piccole realtà a chiudere per coronavirus. Ma la possibilità di organizzare la consegna a domicilio convince due librerie indipendenti a riattivarsi in questi giorni per continuare a consigliare (e possibilmente consegnare personalmente) ai lettori di ogni età nuovi titoli, perché adulti e bambini possano evadere leggendo nuove avventure, favole e romanzi che parlano di luoghi e tempi lontani.

Con questo spirito ripartono questa settimana sia Fabiolandia, la libreria itinerante di Fabiola Argenta (Malnate), sia la libreria Millestorie di Laura Orsolini (Fagnano Olona).

LIBRO E SORPRESINA DI PASQUA

Tanti sono i libri e gli albi illustrati per bambini già a disposizione e quelli che possono essere ordinati a Fabiolandia e consegnati personalmente a Malnate e dintorni, oppure consegnati tramite vettore.

E in prossimità della Pasqua ogni libro si trasformerà idealmente in uovo, con tanto di “sorpresina” per i piccoli lettori.

Per maggiori informazioni pagina Fb Fabiolandia oppure 335 6869589.

CONSIGLIO, CONSEGNA E DONO

La libreria Millestorie rimane chiusa, ma la libraia all’interno è disponibile ad offrire al sua consulenza con videochiamate per scegliere il libro di cui ciascuno ha bisogno o che vuole regalare. “Tra i primi clienti della settimana c’è stata una zia che voleva regalare un libro alla nipotina che compiva gli anni e una figlia preoccupata per la mamma da sola casa e preferiva saperla in compagnia di qualche buon libro”; spiega la Orsolini.

Non c’è un limite minimo di spesa perché l’ordine sia valido, ma è previsto un dono per gli ordini che superano le 40 euro: un buono di 10 euro da spendere il libreria, non appena potrà riaprire al pubblico.

Altra offerta speciale è il pacco sorpresa: il lettore può scegliere il genere di libro e la cifra che intende spendere e la libraia, a sua discrezione, sceglierà i titoli da recapitare. “Conoscere il lettore, capirlo e saperlo consigliare. Un servizio che solo un libraio può offrire”.

Per maggiori informazioni scrivere a libreriamillestorie@gmail.com.