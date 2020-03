Spaccio in Valcuvia, denunciati tre uomini

Li hanno pedinati per settimane e hanno osservato i loro movimenti. I carabinieri della stazione di Cuvio, hanno denunciato tre cittadini di origine marocchina, irregolari sul territorio nazionale e riconosciuti colpevoli di spaccio di sostanze stupefacenti. I tre uomini si muovevano tra Gemonio, Rancio Valcuvia e Orino, dove spacciavano per lo più hashish nei confronti di cittadini italiani, residenti in Valcuvia e di età compresa tra i 35 e i 48 anni.

Nel corso delle operazioni sono state sequestrate in via amministrativa le piccole quantità di stupefacente che, di volta in volta, venivano cedute agli acquirenti. Gli stranieri sono stati quindi denunciati all’autorità giudiziaria per spaccio di stupefacente mentre per gli assuntori è scattata la segnalazione all’autorità amministrativa per i provvedimenti che sono previsti in tema di sospensione della patente di guida.