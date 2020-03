Spesa e farmaci a domicilio per gli anziani, ecco i numeri utili

Come ormai ben sappiamo, dopo giorni e giorni passati ad esaminare come sta cambiano la nostra vita, sono gli anziani i più colpiti dall’emergenza Coronovirus. A loro è rivolto l’invito ad evitare i luoghi affollati e ad uscire solo se davvero necessario anche per le esigenze quotidiane, come fare la spesa o frequentare uffici pubblici.

E’ sorto quindi un grosso problema di non facile soluzione: come aiutare queste persone, gli ultra sessantacinquenni, che non possono o non se la sentono di uscire di casa?

Molti comuni e molte associazioni si sono già attivate per portare la spesa a casa degli anziani, i pasti caldi o le medicine. Noi abbiamo deciso di raccogliere tutte le segnalazioni in un unico articolo (che verrà aggiornato di volta in volta) in modo da poter dare una mano a chi cerca un aiuto concreto.

Farmaci e Spesa a domicilio

Buguggiate: la farmacia Bertoni consegna farmaci a domicilio sul territorio comunale chiamano il numero 0332 459531

Gavirate: la Protezione Civile di Gavirate, l’amministrazione comunale e la Croce Rossa del Comitato Medio Verbano di Gavirate garantiscono un servizio di distribuzione porta a porta di farmaci e derrate alimentari. Per comunicare l’esigenza relative all’acquisto di spesa e farmaci è possibile chiamare il numero di emergenza della Protezione Civile al 340 7748172 attivo 24 ore al giorno.

Malnate: i soci Coop si sono resi disponibili per la spesa a domicilio: Coop Malnate 0332 860024. Farmacia comunale pasti agli anziani: l’erogazione del servizio pasti a domicilio è garantito, a seguito di contratto di concessione, dall’Azienda Speciale per la Farmacia. Il servizio è erogato per il pranzo dal lunedì al sabato. La richiesta del servizio deve essere inoltrata al servizio sociale comunale: 0332275290. Consegna farmaci a domicilio: Farmacia Comunale: 0332 426372. Farmacia Magnoni: 0332425107. Anche l’associazione “Dai una Mano” presta attività di accompagnamento, spesa, compagnia e supporto psicologico: 3519007008

Albizzate: il supermercato Crai fa consegna a domicilio telefono 0331 985475

Comerio: amministratori comunali, insieme a volontari e alcuni dei ragazzi richiedenti asilo ospiti dello SPRAR. si sono offerti di portare la spesa, i farmaci o fare piccole commissioni. Il numero telefonico a cui richiedere un intervento e quello del Comune 0332 74 31 56.

Viggiù: l’Amministrazione comunale, in collaborazione con il gruppo comunale di Protezione civile, effettuerà la consegna a domicilio di farmaci, spesa e altri beni di prima necessità per anziani e persone affette da particolari patologie. Per informazioni e comunicazioni contattare il numero 347 9598130 tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Induno Olona: attivo un servizio di spesa a domicilio e supporto per commissioni urgenti sul territorio comunale (per esempio andare in posta a ritirare un pacco). Per tutti gli anziani, inoltre sarà messo a disposizione il numero 349/7566567 a cui, dalle 8 alle 10 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, risponderà un volontario che raccoglierà le richieste, segnalandole a due volontari che si incaricheranno di soddisfarle. Questi nuovi servizi si affiancano a quelli di consegna del farmaco a domicilio (n. 0332/273273) e del pasto a domicilio (n. 0332/206001) già attivi sul territorio comunale.

Besano: il Comune grazie alla disponibilità di Protezione Civile e Alpini ha attivato un servizio di consegna a domicilio. Per richiedere il servizio, basta telefonare in Comune dalle 9 alle 14, al numero 0332 916260 e indicare l’esigenza che l’amministrazione comunale prenderà in carico.

Varese: Gastronomia di Avigno consegna gratuita per gli over 65 nelle zone limitrofe entro 3 kilometri dalla sede telefono 0332 229292. Sempre a Varese Alessandro Goitan si offre per commissioni per anziani che abitano in via Giordani: cellulare 328 9045490

Cairate: la Gastronomia A Modo Mio di Cairate consegna pasti pronti ogni giorno ad anziani in difficoltà e non solo, anche in zone limitrofe: telefono 0331 360855.

Tradate: gli anziani residenti nella città di Tradate che necessitano di farmaci o spesa a domicilio possono telefonare dalle 09.00 alle 12.00 al numero 0331/82 68 37. Un incaricato dei servizi sociali si occupa delle necessità.

