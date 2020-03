Ecco dove sono le messe feriali online, in attesa di tornare in Chiesa

Dopo il rinnovo dell’ordinanza, e dopo l’incontro di lunedì 2 a Caravaggio tra i vescovi Lombardi, la decisione è presa: niente messe feriali in chiesa, fino a sabato 7.

Proprio quell’incontro, ha lasciato sospese le attività di domenica, nella speranza di buone notizie: cosa succederà nella seconda domenica di quaresima verrà esplicitato nei prossimi giorni. Intanto, sono diverse le parrocchie che organizzano le messe utilizzando i social.

Del caso della comunità pastorale Maria Regina della Famiglia, che riunisce le parrocchie di Jerago, Orago, Besnate, ne avevamo già parlato.

A Varese, per esempio, non è solo san Vittore, che ha postto sui social la diretta della messa di domenica alle 8 e 30: la chiesa dei frati cappuccini, per esempio, organizza le messe feriali via radio e via sito.

A Saronno, la diretta è su Radio Orizzonti. Ad annunciarlo la comunità pastorale del comune: le celebrazioni eucaristiche feriali alle 8:30 e festive alle 10:00 verranno celebrate senza i fedeli fino a nuove disposizioni, ma saranno disponibili per radio e anche in diretta video sul sito di Radio Orizzonti

Per quanto riguarda Gallarate, a Crenna Già stata fatta una diretta streaming sulla pagina facebook dell’oratorio. Sia la comunità pastorale del centro, san Cristoforo, che la comunità pastorale madonna in campagna, sono già da tempo attrezzate per la trasmissione delle messe via radio.

Se altre comunità pastorali dovessero organizzarsi, vi preghiamo di segnalarlo: nei commenti a questo stesso articolo.