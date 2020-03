La Messa online in diretta arriva sulla tv francese

L’ordinanza regionale per arginare la diffusione del coronavirus ha coinvolto anche la Chiesa. Una settimana senza celebrazione Eucaristica e senza altri incontri in parrocchia sono un tempo lungo.

Così i giovani della parrocchia di Besnate, parte della Comunità Pastorale Maria Regina della Famiglia che comprende anche Jerago e Orago si sono attivati e hanno utilizzato gli account social di Facebook, Instagram e YouTube per trasmettere la Messa.

Da ieri una troupe di TF1 (Telefrance1) era in Lombardia per realizzare un reportage sulle forme di comunicazione innovative che hanno intrapreso le varie realtà del territorio. “Sono arrivati anche nella nostra parrocchia – racconta Riccardo Checchin, uno dei ragazzi attivi su diversi fronti, tra cui la gestione del cinema del paese – Hanno ripreso la realizzazione della diretta streaming della celebrazione eucaristica odierna. Ci hanno intervistato per raccontare le dinamiche della Chiesa al tempo dei social, e se questi possono diventare uno strumento importante per le nostre comunità”.

Don Marco Usuelli è arrivato a Besnate da due anni. Nei giorni scorsi ha accolto con favore la proposta di trasmettere la Messa online. “Abbiamo fatto una intera settimana senza camminare insieme alla nostra comunità – racconta il parroco – e il rischio maggiore è che persone si sentano isolate. Il digitale in questo momento è uno strumento utile per raggiungere tante persone e così ripeteremo questa attività anche durante la settimana celebrando la Messa tutte le sere alle 18 e trasmettendola in diretta streaming sui nostri canali social”.

Le dirette hanno avuto dei bei numeri: su Facebook ci sono state mille visualizzazioni e su YouTube oltre 500.

I CANALI SOCIAL DELLA COMUNITA’

Facebook – YouTube – Instagram