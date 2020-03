Catechesi e messa on line per Germignaga

La messa e il catechismo sono online a Germignaga. Come molte altre comunità, anche quella del paese sul Verbano si è organizzata per affrontare l’emergenza Coronavirus che non permette le messe a porte aperte. Così, da settimana scorsa, le funzioni religiose vengono trasmesse online sul canale YouTube e si possono riascoltare sul sito della parrocchia. L’appuntamento è per tutti i giorni alle 18 e 30, domenica compresa.

Don Marco inoltre, ha deciso di trasmettere online anche la catechesi. Così, tutti i mercoledì, sarà possibile trovare una lezione e non restare indietro con i programma.

https://www.youtube.com/channel/UCcvrqaGuR8hYEz3NZhi08Rw