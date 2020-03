Via Crucis on line: ci pensano san Vittore e l’arcivescovo

Il 7 marzo, primo venerdì di Quaresima, sarà possibile seguire la tradizionale

Via Crucis su tutte le piattaforme della Comunità Pastorale e della Diocesi: dirette e differite andranno a compensare la mancata presenza dei fedeli, nel rispetto delle ordinanze relative all’emergenza sanitaria.

ON LINE LA VIA CRUCIS DI SAN VITTORE E QUELLA DI MONSIGNOR DELPINI

Già dal mattino, la tradizionale celebrazione del venerdì di Quaresima per la Comunità Pastorale Sant’Antonio abate dalla Basilica di San Vittore a Varese sarà disponibile sulle pagine Facebook e Youtube della Comunità Pastorale Sant’Antonio Abate Varese e sul sito www.santantonioabatevarese.it.

Alle 21 sarà invece possibile seguire in diretta la Via Crucis con monsignor Mario Delpini, prevista a Cairate per la Zona pastorale II, su Radio Marconi, Radio Mater, Radio Missione Francescana e www.chiesadimilano.it .

«Stiamo cercando di vivere al meglio le circostanze. I parrocchiani – spiega monsignor Luigi Panighetti, prevosto di Varese – cercano di tenere viva la propria fede e di continuare, seppur a distanza, il cammino comunitario. Passano nelle chiese che sono aperte sia la domenica, sia durante la settimana, per sostare in preghiera di fronte all’Eucaristia o per confessarsi».

TORNA LA MESSA DELLA DOMENICA SU RAI 3

Anche a casa c’è l’opportunità di pregare. «Domenica proporremo nuovamente la s. Messa in diretta per celebrare il giorno del Signore. Percepisco la difficoltà di vivere la dimensione collettiva della comunità, di coltivare rapporti e condividere l’esperienza della fede. E se la prudenza ci impone di fare l’esperienza del deserto in questa Quaresima, permane in noi sacerdoti il desiderio di stare vicini alle persone, di far arrivare il messaggio evangelico: e in questo i media, dalla rete ai social e dalla tv alla radio, si stanno rivelando appropriati e tempestivi. Lo stesso Arcivescovo ci ha esortato a trovare il modo di far sentire la vicinanza della Chiesa e per dire che i “cristiani non si lasciano abbattere, hanno fiducia in Dio”. Cercheremo di offrire motivi di prossimità, serenità e fiducia».

Domenica 8 marzo l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, presiederà nuovamente alle 11 la Santa Messa “a porte chiuse”, che verrà trasmessa su Rai 3.