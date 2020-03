“Preghiamo insieme da casa”: l’invito della comunità pastorale

Il Coronavirus ha influito su tutti gli aspetti della nostra vita, anche su quello spirituale, al punto da spingere i vescovi lombardi a sospendere le celebrazioni religiose. Molte comunità hanno optato per la trasmissione in streaming dei riti, in modo da non lasciar da soli i fedeli. Le chiese rimarranno chiuse solamente negli orari di celebrazione dei riti religiosi, mentre tutto il resto della giornata saranno aperte.

A questo proposito, da domenica 8 marzo, la comunità pastorale Sant’Antonio Abate (le parrocchie di Bosto, Brunella, Casbeno e la basilica di Varese) propone un momento di preghiera in comune da casa, che inizierà al suono delle campane, tra le 19 e le 19.30. Basterà recitare una decina di rosari.

«Anche se la messa è sospesa, la chiesa è viva e i rintocchi dei nostri campanili continuano a ricordarcelo! Anche se non saranno celebrate le sante messe, domenica le campane suonano per ricordarci che è il giorno del Signore», recita la locandina affissa alle porte delle chiese della comunità.

Inoltre, come altre comunità pastorali e parrocchie del territorio, si potrà seguire la messa in streaming. Alle 8.30 Messa celebrata dalla Basilica di san Vittore (dal sito www.santantonioabatevarese.it o dalla pagina Facebook) (* solo durante la celebrazione la Basilica rimarrà chiusa). L’invito è di godere questo momento insieme alla propria famiglia e ai propri cari.

Inoltre, su Radio Missione Francescana ogni giorno è possibile seguire le messe delle 8 e delle 18 sulle frequenze FM, in streaming. Le messe di sabato e domenica delle 18 saranno inoltre trasmesse in diretta video sul canale Youtube di RMF.