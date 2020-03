Laveno Mombello, Via Crucis e messe online

Le messe dalla Chiesa dell’Invenzione Santo Stefano di Laveno Mombello verranno trasmesse online anche per questa settimana. La comunità pastorale infatti, si è organizzata anche per l’emergenza Coronavirus e trasmetterà in diretta le celebrazioni di venerdì 6 marzo, alle 15, per la Via Crucis, la messa vigiliare di sabato 7 marzo, alle 18, la messa festiva di domenica alle 17 (quella che solitamente si tiene alle 10 e 30).

«Sono tutte celebrazioni che si terranno a porte chiuse – spiega Igor Besozzi, responsabile degli oratori e della comunità giovanile –, abbiamo deciso di trasmetterle online, sul nostro canale YouTube e sulle nostre pagine Facebook, così da permettere a tutta la nostra comunità di seguirle in diretta». La comunità pastorale di Laveno Mombello trasmesse le messe online da diverso tempo utilizzando il canale YouTube e quando è arrivata l’ordinanza ha deciso di attivarsi immediatamente per trasmettere le messe anche sulle sue pagine Facebook.

Chi lo desidera può quindi seguire le dirette, sulla pagina YouTube Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa e sulle pagine Facebook: Oratori di Laveno Mombello, Oratorio Sant’Arialdo di Mombello, Oratorio San Domenico Savio Del Ponte, Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa di Laveno Mombello.