Venerdì santo, si impongono le ceneri

Dalle 9.30 alle 112.20 al Santuario di Bregano e dalle 15 alle 17 nelle chiese di Bardello e Malgesso i sacerdoti e alcune catechiste della comunità pastorale saranno presenti per un momento di preghiera in cui è possibile chiedere per l’imposizione delle ceneri.

Don Marco e Don Matteo offrono un momento di preghiera nel primo venerdì santo della quaresima.

L’apertura sarà oggi, venerdì 6 marzo, e sarà gestita in moda che non si creino assembramenti. Per questo sono state previste tre finestre diversificate per le tre comunità di due ore ciascuna.

Anche nella chiesa di Gavirate sarà presente un sacerdote dalle 8.00 alle 10 e dalle 17.30 alle 19.00 ma non ci sarà l’imposizione delle ceneri che è rinviata alla prima cerimonia pubblica che si potrà fare.

Questa sera alle 21, inoltre, sarà possibile seguire alla radio la diretta della Via Crucis trasmessa da Radio Marconi (FM 94,8) Radio Mater (FM87,7) e Radio Missione francescana (FM 94,6) e sul sito www.chiesadimilano.it. La via crucis sarà presieduta dal vescovo.

Sarà possibile anche seguire la diretta della via crucis sul canale YouTube delle Parrocchie di Gavirate a partire dalle ore 21 (www.chiesadigaviratecomerio.it)