Un numero da chiamare per gli anziani in difficoltà. Il comune cerca volontari

Un numero da chiamare in caso di necessità per le persone anziane. Lo ha messo a disposizione l’amministrazione comunale di Besozzo, ed in modo particolare i servizi sociali, per affrontare l’emergenza Coronavirus.

Dal Comune infatti, spiegano che le persone con 75 anni di età o soggetti a particolari malattie croniche, possono rivolgersi ai servizi sociali per chiedere il ritiro di farmaci, per fare la spesa o per il reperimento di altri beni di prima necessità. Il numero da chiamare è lo 0332/970195, interno 8.

D’altra parte, l’amministrazione comunale, sta cercando anche volontari che possano aiutare nel servizio. Le associazioni del territorio si stanno già muovendo, ma tutti i cittadini che vogliono dedicare del tempo aiutando gli altri possono aderire all’iniziativa sottoscrivendo i moduli che trovano negli uffici comunali o contattando semre i numero 0332/970195 interno 8.