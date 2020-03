Storie, immagini, informazioni utili: il Comune di Casciago apre un canale YouTube

Una nuova iniziativa del Comune di Casciago, per far sentire meno soli i cittadini in questo momento di emergenza generale a causa della diffusione del contagio da coronavirus.

Un canale YouTube con storie del territorio, informazioni utili, arte e cultura e molto altro. La presentazione è stata affidata al sindaco Mirko Reto: «Per noi è importante far sentire ai casciaghesi la nostra presenza. È importante stare in casa, stiamo vivendo un periodo di emergenza, raccomandiamo a tutti di rispettare le regole, un sacrificio necessario per la tutela di tutti. Cercate di non uscire, evitate strette di mano, assembramenti. Insieme, in squadra vinceremo. I miei concittadini stanno rispettando alla lettera le regole, ne sono orgoglioso. Io sono qui, noi siamo qui. Vi aspettiamo sulal nostra smart YouTube Tv».