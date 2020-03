Il Teatro 2.0 non si ferma, con Oplà è on line

La proposta arriva dall’associazione Oplà di Tradate: una rassegna di teatro 2.0 ogni martedì e venerdì dalle 16 alle 19, sui canali social dell’associazione. «Sedetevi sul divano, sul letto, dove volete e godetevi uno dei nostri spettacoli teatrali – scrivono in una nota i responsabili dell’associazione -. Una rassegna pensata per piccoli, ma anche per grandi. Stiamo uniti, perché ora più che mai abbiamo bisogno di bellezza, di arte, di teatro».

FACEBOOK

YOUTUBE

RASSEGNA OPLA’ 2.0

10 MARZO ore 16.00 alle 19.00 La vera storia dei tre porcellini

13 MARZO ore 16.00 alle 19.00 I segni della strega

17 MARZO ore 16.00 alle 19.00 Paolona musona

20 MARZO ore 16.00 alle 19.00 ’44

24 MARZO ore 16.00 alle 19.00 I colori delle emozioni

27 MARZO ore 16.00 alle 19.00 A scuola non ci vado

31 MARZO ore 16.00 alle 19.00 Il circo in cielo

3 APRILE ore 16.00 alle 19.00 Nessuno resti indietro