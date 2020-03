Tre storie a merenda per #unsorrisocontrolapaura

“I bambini ci seguono, andiamo avanti per loro, in qualche modo”. Così Martin Stigol di Progetto Zattera Teatro all’indomani del decreto che riduce ulteriormente la possibilità di spostamenti per lavoro.

La compagnia settimana scorsa aveva lanciato l’idea di una “Storia a merenda”: uno spettacolo teatrale trasmesso in diretta Facebook sulla pagina di Progetto Zattera Teatro (e condivisa sul gruppo Fb VareseNews Bambini) con l’idea di dare un momento di svago, comunque dal vivo, ai bambini costretti a casa e regalare loro #unsorrisocontrolapaura.

L’idea è piaciuta ai bambini, che hanno inviato foto e disegni e così un’altra Storia a merenda è stata riproposta da Martin e Noemi Bassani anche lunedì e mercoledì pomeriggio, sempre in diretta (e condivisa anche sul nostro gruppo Facebook Varesenews Bambini).

“L’idea era quella di continuare così, con tre storie alla settimana, sempre di lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio alle ore 16, ma dovremo rivedere un po’ le proposte perché siamo in due comuni diversi e quindi dovremo fare dirette soliste, io e lei, in alternanza”.

Palinsesto quindi da riprogrammare, ma confermato a cominciare da domani, venerdì 13 marzo, sempre alle ore 16 con una nuova diretta di Progetto Zettera Teatro su Facebook.