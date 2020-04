“Stasera niente cellulare”: il premio Andersen racconta

Il premio Andersen Antonio Ferrara ospite delle storie a merenda di Progetto Zattera in diretta Fb questo venerdì 24 aprile alle ore 16.30 per presentare il suo libro “Stasera niente cellulare. “Un tema attuale negli ultimi anni e soprattutto in questa lunga quarantena che costringe a casa da due mesi ormai i bambini e intere famiglie in un isolamento che costringe molti a dedicare ancora più tempo e attenzione allo smartphone di quanto non facesse prima, pur di mantenere un minimo contatto con gli amici, con il mondo”, spiega Martin Stigol di progetto Zattera presentando l’iniziativa.

Si partirà dalla storia raccontata nell’ultimo libro di Ferrara, in cui Luca fa cadere per sbaglio il cellulare del suo papà, facendolo arrabbiare al punto che quella sera a cena regna un silenzio assordante. “Ma ecco che a un tratto è proprio il papà, forse per rompere quel silenzio imbarazzante, a dire qualcosa e la serata comincia a prendere una piega molto diversa dal solito…”, si legge nella quarta di copertina.

“Un racconto lieve ma profondo che racconta le nostre debolezze “tecnologiche”.

Antonio Ferrara è nato a Portici, vicino Napoli nel 1957 e si è diplomato all’Istituto d’arte Salazar del capoluogo campano. Attualmente vive e lavora a Novara,, come autore e illustratore impegnato in diversi progetti educativi con le scuole. Alcune sue opere sono state più volte selezionate per la mostra degli illustratori delle Fiera del libro per ragazzi di Bologna e nel 2012 ha vinto il premio Andersen per “Ero cattivo”.

L’incontro con l’autore, in diretta sulla pagina Fb di Progetto Zattera è un appuntamento speciale nel quadro delle “Storie a merenda” per i bambini proposte da Martin Stigol e Noemi Bassani tre volte a settimana, ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 16, sin dall’inizio della quarantena.