A scuola di scrittura creativa con il premio Andersen Antonio Ferrara

Si fermano gli spettacoli a teatro ma non il desiderio di raccontare. Con questo spirito Progetto Zattera Teatro promuove per giovedì 12 novembre dalle ore 20.15 un workshop di Scrittura creativa online con lo scrittore Antonio Ferrara, vincitore 2012 del premio Andersen.

Una collaborazione che si rinnova, quella tra la compagnia varesina e Antonio Ferrera (protagonista durante il lockdown di un evento via web rivolto ai bambini) per questo nuovo incontro è rivolto a insegnanti, educatori, genitori e poeti in erba.

Antonio Ferrara è nato a Portici, vicino Napoli nel 1957 e si è diplomato all’Istituto d’arte Salazar del capoluogo campano. Attualmente vive e lavora a Novara,, come autore e illustratore impegnato in diversi progetti educativi con le scuole. Alcune sue opere sono state più volte selezionate per la mostra degli illustratori delle Fiera del libro per ragazzi di Bologna e nel 2012 ha vinto il premio Andersen per “Ero cattivo”.

Per info costi ed iscrizioni scrivere a prenotazionesociale@libero.it oppure contattare il numero 338 7547484.