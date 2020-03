Il mostro coraggioso: un sorriso contro la paura

Nell’impossibilità di dare seguito agli spettacoli teatrali per bambini già in programma da tempo, nelle stagioni dedicate come nei progetti con le scuole, gli attori Martin Stigol e Noemi Bassani danno appuntamento ai loro giovanissimi spettatori sulla pagina Facebbok di Progetto Zattera Teatro per venerdì 6 marzo alle ore 16 per la diretta di “Una storia a merenda – #unsorrisocontrolapaura”.

Gli attori metteranno in scena per il pubblico virtuale uno dei loro cavalli di battaglia: “Il mostro coraggioso“, liberamente ispirata all’omonimo albo illustrato.

“Il protagonista è un mostro che non ha paura di niente ma spaventa tutti perché, semplicemente, si sente solo – racconta Stigol – Ci sembra una storia particolarmente adatta a questo momento particolare che stanno vivendo i bambini e noi tutti con loro”.

La compagnia ha dovuto sospendere una serie di eventi e di spettacoli, anche in collaborazione con compagnie che sarebbero dovute arrivare dall’estero nei prossimi giorni qui nel varesotto. “Annullata anche la nuova edizione di Una notte al teatro”, raccontano da progetto Zattera senza nascondere preoccupazione. “Preoccupazione per la salute, come tutti, ma anche per il nostro lavoro che è fatto soprattutto di contatto con il pubblico”, spiega Stigol.

Da qui l’idea di una diretta Facebook “che non sostituisce certo uno spettacolo dal vivo, ma speriamo ci aiuti a mantenere, anche se solo in forma digitale, un contatto con i piccoli spettatori e le loro famiglie, sperando di riuscire comunque a creare con loro una qualche interazione”.