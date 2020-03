“Noi in trincea e la gente in giro a passeggio”

Piangiamo colleghi e continuiamo a vedere gente che se ne frega!

Andando al lavoro affrontando un’altra giornata di trincea: Viale Europa Varese, crocicchio di due persone e quattro animali. O meglio i cani erano due e le “persone” quattro. Vicine. Senza mascherina. Confidandosi chissà quali segreti. Ora capisco che i due tesori ( intendo i pelosi) erano anche di taglia grossa ma non penso che per la pipì servano due persone .. e soprattutto se incontri qualcuno TE NE VAI ! Questi comportamenti sono coltellate per chi vive in trincea per chi si mette uno scafandro per 12 ore e più respirando a fatica per salvare chi sta morendo ANNEGATO. Complimenti!

Giandomenico