Un nuovo caso di Coronavirus ad Albizzate, si intensificano i controlli in paese

Dopo il triste annuncio dello scorso 7 marzo, quando la comunità albizzatese pianse il decesso di un anziano trovato positivo al coronavirus, il sindaco Zorzo comunica l’ufficialità di un nuovo caso di tampone positivo ad un concittadino che si trova ricoverato in ospedale.

La comunicazione del sindaco:

È doveroso informarvi che la Prefettura mi ha comunicato che un nostro concittadino è risultato positivo al test del virus COVID-19 ed è ricoverato presso una struttura ospedaliera.

A lui va il nostro augurio di pronta guarigione.

Tutto ciò ci deve far riflettere maggiormente sull’importanza del rispetto delle norme ministeriali.

L’invito che rivolgo a tutti è di rimanere a casa e uscire solamente per motivi di salute, situazioni di necessità o per comprovate esigenze lavorative.

Inoltre chiedo di non generare allarmismo.

Concludo preannunciandovi che già da domani intensificheremo ulteriormente i controlli sugli spostamenti che effettuerete.

Grazie a tutti per la collaborazione e la comprensione.

Il vostro Sindaco

Mirko Vittorio Zorzo