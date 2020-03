Un flashmob di suoni e luci per Il Decollo

Ricordate il Decollo?

Era il gruppo musicale che nel 2019 ha vinto l’edizione di quell’anno de la Corrida. Formato da due varesini e un comasco, hanno deciso di fare la loro parte per la quarantena.

Come? Naturalmente cantando, come ci spiega in un messaggio il varesino dei tre, Alessandro Pelagalli: «Nonostante il periodo che stiamo attraversando non ci perdiamo d’animo, stavamo pensando di organizzare, magari per mercoledi sera alle 21, un flashmob nella città di Varese e, per tutti coloro che ne volessero far parte, far risuonare l’inno d’italia e luci fuori dai balconi. Da via Valgella 45 a Varese, la mia abitazione, con l’aiuto di luci ed effetti simulerò la bandiera italiana e in un impianto da 2000 watt risuonerà l’inno nazionale! Questo per dire Grazie a tutti quelli che stanno lavorando per noi, Compresi voi che ci tenete aggiornati constantemente!».

Un messaggio “di luci e suoni” che potrà spezzare, per un momento, la solitudine della quarantena in casa.