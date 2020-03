Un marnatese in Tv su RealTime, Tiziano sarà bravo nelle “Cortesie per gli ospiti”?

Ci è stato segnalato che questa sera potrebbe esserci un po’ di movimento a Nizzolina: un gruppo di amici si riunirà infatti nella frazione marnatese, davanti alla Tv, per guardare su RealTime la trasmissione “Cortesie per gli ospiti”.

La puntata – che fa sfidare due coppie di concorrenti a rappresentare al meglio il concetto di ospitalità, offrendo una cena a giudici e sfidanti e rispettando l’abc del galateo – vedrà infatti fra i contendenti il nizzolinese Tiziano Zerlatini.

Insieme alla collega Francesca, il 39enne due mesi fa si è messo alla prova, lanciandosi in questa singolare avventura: «La mia collega mi ha proposto di partecipare a questa trasmissione e ho deciso di accettare – ci racconta Tiziano – . Le registrazioni si sono tenute per diversi giorni nel mese di gennaio e devo ammettere che sono state impegnative. Entrare nel mondo televisivo non è sicuramente facile, ci sono tempi lunghi necessari alle riprese, ad esempio, e se non si è abituati ci si sente un po’ impacciati, ma la troupe è stata davvero brava a metterci a nostro agio. Alla fine ci siamo divertiti, si è creato un bel clima fra noi e sono contento di aver partecipato».

Una bella sfida è stato anche trovare il tempo per le riprese, considerando il tran-tran quotidiano di Tiziano: «La mia vita è sempre di corsa: mi divido fra il lavoro principale, la famiglia, gli amici e la mia passione per il design – ci svela – Con la mia Metal Zeta Design (https://www.facebook.com/metalzetadesign/) mi

occupo di creare tavolini, mobili e tutto ciò la mia fantasia mi suggerisce ed è proprio grazie ad essa che è nata la collaborazione con Francesca».

Il design sarà dunque una delle parole chiave della cena proposta da Tiziano e Francesca, che di professione fa l’architetto, mentre.. il menù? «Tutti i piatti proposti saranno a base di tartufo, ma altro non vi posso dire: da quando ho svelato della trasmissione tutti cercano di strapparmi un’anticipazione sul verdetto dei giudici, ma io ho la bocca cucita. Non resta che vedermi giovedì sera su RealTime per scoprirlo» commenta divertito.

A casa Zerlatini tutto è pronto per la messa in onda della puntata: «Verranno un po’ di amici per mangiare la pizza e guardare assieme la trasmissione. So già che ci sarà un gran casino, ma non vedo l’ora di vedere la puntata». E chissà se alla fine ci sarà da festeggiare una vittoria o no: in un caso o nell’altro, i supporter nizzolinesi di Tiziano troveranno un motivo per brindare in allegria. I vicini di casa sono avvisati.