Volete la spesa o i farmaci a casa? Arrivano i ‘volontari per Castano Primo’

Nasce una nuova rete in città, a supporto delle persone più in difficoltà. «I fiori che nascono dalle avversità sono i più forti e belli» ha commentato su Facebook il primo cittadino Giuseppe Pignatiello citando Mulan.

Sono nati i ‘Volontari per Castano Primo‘, una rete di volontari per consegnare la spesa e i farmaci alle persone più fragili, gli anziani, le persone più esposte a questa emergenza sanitaria. Il gruppo è appena nato ed è ancora in fase di espansione: chiunque può richiedere informazioni (al numero 3200165830) e può decidere di unirsi alla causa.

Pignatiello ha voluto ringraziare «tutti coloro che si sono mossi per dar vita a questa realtà e a tutti i cittadini che si sono messi a disposizione per aiutare il prossimo».