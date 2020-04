25 aprile senza pubblico a Cadrezzate con Osmate

In occasione del 75° anniversario della Liberazione, il sindaco di Cadrezzate con Osmate Cristian Robustellini depositerà una corona su ognuno dei monumento ai caduti del paese.

A partire dalle 10.30 di sabato 25 aprile, il sindaco si recherà al monumento di via Maggiore, si fermerà poi a quello in via Rimembranze per poi concludere l’itinerario al monumento di fronte al municipio. Nel rispetto delle norme di distanziamento adottate per ridurre la diffusione del Coronavirus i cittadini non potranno partecipare alla manifestazione.